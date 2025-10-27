Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 октября?

Синоптики прогнозируют, что ночью на востоке и юго-востоке будут умеренные, на Луганщине и Донетчине местами значительные дожди. В то же время на западе страны – небольшие дожди, а на остальной территории без осадков. Прогнозируется, что днем в Украине, кроме восточных областей, небольшой дождь.

Ветер будет западный, юго-западный, 7 – 12 метров за секунду, днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров за секунду. Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов, на юге и юго-востоке страны стоит ждать от 11 до 16 градусов.

Специалисты прогнозируют, что Карпатах ночью будет идти умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега, порывы ветра 17 – 22 метра в секунду. Температура ночью около 0 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +10...+12;

Винница +11...+13;

Одесса +13...+15;

Николаев +11...+13;

Херсон +12...+14;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +10...+12;

Днепр +12...+14;

Запорожье +13...+15;

Донецк +12...+14;

Луганск +11...+13;

Харьков +12...+14.



Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Карта Укргидрометцентра

