Впрочем, первые дни погода будет переменчивой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Какая погода будет в будни?

У понедельник, 27 октября, ожидается неустойчивая погода. На Левобережье днем прогнозируют значительные осадки, на юге возможны грозы. Кое-где будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 6 до 12 градусов тепла. Днем в этот день прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. В то же время на крайнем юге и на территории Крыма скорее всего пригреет от 13 до 18 градусов тепла.

У вторник, 28 октября, ночью в восточных и южных регионах, а днем в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в Карпатах соответствующие осадки в основном будут наблюдаться в виде снега.

Температура воздуха ночью ожидается от до 8 градусов тепла, на крайнем юго-востоке будет от 7 до 11 градусов тепла. Днем будет от 8 до 13 градусов тепла, в Приазовье и Крыму пригреет от 15 до 18 градусов тепла.

Также заметим, что в течение суток достаточно холодно будет в Карпатах, ночью температура упадет до 5 градусов мороза. Днем температура воздуха там будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

У среду, 29 октября, ночью в восточных и южных регионах, днем в северных и западных областях будут дожди. Ветер будет западного направления – до 12 метров в секунду, в западных областях – шквалы до 20 метров в секунду.

В то же время температура воздуха ночью будет в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. Днем столбики термометров, согласно прогнозу синоптика, будут показывать температуру в пределах от 7 до 12 градусов тепла.

У четверг, 30 октября, только на востоке и севере Украины пройдут небольшие дожди, также известно, что ночью и утром возможен туман. Ветер будет двигаться в западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет в пределах от 2 до 8 градусов тепла. Днем прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла. Более того, в южных областях и на Прикарпатье местами ожидается от 16 до 17 градусов тепла.

У пятницу, 31 октября, ожидается теплая погода, но в западных областях будут незначительные дожди. Также возможен туман утром и ночью. Ветер будет переменных направлений, днем будет со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 8 градусов тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла. Но на крайнем юге, согласно прогнозу, местами ожидается от 16 до 17 градусов тепла.

Какая погода будет на выходных?

У субботу, 1 ноября, дожди пройдут в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет сухо и тепло. Ветер будет юго-восточного направления, и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью, как прогнозируют, будет от 5 до 11 градусов тепла. Днем стоит ожидать от 9 до 14 градусов тепла. В южных регионах и на Прикарпатье ожидается местами от 15 до 17 градусов тепла.

У воскресенье, 2 ноября. в северных и центральных областях будут незначительные дожди. Ветер будет юго-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В западных областях он будет переменный, скоростью до 8 метров в секунду.

Ожидается, что температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 4 до 10 градусов тепла, днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. В южных и западных областях температура будет от 12 до 17 градусов тепла.

Что прогнозировали ранее?