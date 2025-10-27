Окрім того, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 28 – 29 жовтня?
У вівторок, 28 жовтня, вночі на сході та південному сході будуть помірні, а на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі. На заході країни пройдуть невеликі дощі. А на решті території буде без опадів.
Вдень в Україні, крім східних областей, також очікують невеликий дощ.
Вітер цього дня буде західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у західних регіонах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі +1 – +6 тепла, вдень +8 – +13, на півдні та південному сході – +11 – +16.
У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду; температура вночі близько 0, вдень +1 – +6 тепла,
– додали синоптики.
У середу, 29 жовтня, в Україні пройдуть невеликі дощі, а вночі на південному сході – помірні. Вдень без опадів буде у південній частині.
Вітер цього також буде західний, південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Тим часом у західних, а вдень і на Житомирщині та Вінниччині – місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +1 – +6, вдень – +8 – +13, а на півдні – +11 – +16.
У Карпатах знову ж таки вночі прогнозують помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Очікуються пориви вітру 17 – 22 метрів за секунду, нічна температура – близько 0, а денна – +1 – +6.
Погода в Україні: останні новини
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі 24 Каналу розповіла, що найближчим часом сильних заморозків або значного снігу в Україні не прогнозують.
Нічне похолодання до -5 та сніг буде лише у Карпатах.
А дощова погода утримуватиметься в Україні до кінця тижня, 2 листопада. Втім, подекуди можна очікувати суху та теплу погоду до +17.