Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Якою буде погода у Карпатах?
У Карпатах прогнозують погіршення погоди в Карпатах, зокрема небезпечні пориви вітру.
29 та 30 жовтня в горах очікується значне погіршення погодних умов: швидкість поривів вітру сягатиме 17 – 22 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий),
– попередили у ДСНС.
Рятувальники просять тих, хто планує похід в гори, бути максимально обережними.
Через сильний вітер збільшується ризик падіння дерев, також погіршується видимість і ускладнюється пересування гірськими маршрутами.
Зверніть увагу! У ДСНС закликають туристів встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах".
Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальниками, а саме для голосових дзвінків та передачі сигналів SOS із географічними координатами.
Раніше синоптики попереджали, що 29 жовтня в Україні пройдуть дощі, також буде вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
У Карпатах прогнозують мокрий сніг та дощ, а також пориви вітру. Вночі температура буде близько 0.
Тим часом 28 жовтня у мережі показали, як Буковель засипало снігом. Ще вчора на курорті була сонячна погода.