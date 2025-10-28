Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Якою буде погода у Карпатах?

У Карпатах прогнозують погіршення погоди в Карпатах, зокрема небезпечні пориви вітру.

29 та 30 жовтня в горах очікується значне погіршення погодних умов: швидкість поривів вітру сягатиме 17 – 22 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий),

– попередили у ДСНС.

Рятувальники просять тих, хто планує похід в гори, бути максимально обережними.

Через сильний вітер збільшується ризик падіння дерев, також погіршується видимість і ускладнюється пересування гірськими маршрутами.

Зверніть увагу! У ДСНС закликають туристів встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах".



Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальниками, а саме для голосових дзвінків та передачі сигналів SOS із географічними координатами.

