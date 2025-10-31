Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Сильных осадков также пока ждать не стоит.
Где повысится температура в Украине?
В пятницу, 31 октября, температура воздуха ночью в Украине будет колебаться в пределах от 5 до 10 градусов тепла, в восточных областях прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла. Днем будет от 9 до 14 градусов тепла, в зависимости от региона.
В то же время в южных областях в дневные часы столбики термометров будут показывать от 15 до 20 градусов тепла. А уже в Карпатах ожидается температура воздуха от 0 до 4 градусов тепла и мокрый снег.
По данным синоптиков, подобную погоду стоит ожидать и в последующие дни. В субботу на крайнем юге страны синоптики прогнозируют до 18 градусов тепла. Аналогичная ситуация будет и в воскресенье на территории Закарпатья и Прикарпатья.
Какую погоду ожидать с началом ноября?
По предварительным данным синоптиков, в течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы. В то же время в восточных областях температура будет в норме.
В общем ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме. Но осень в Украине началась с достаточно высоких температур, и что в целом этой осенью будет преобладать ттемпература воздуха выше климатической нормы.