В то же время местами стоит ожидать незначительные дожди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Какую погоду ждать в будни?

У понедельник, 3 ноября, будет теплая и сухая погода, но после обеда на крайнем западе страны пройдут небольшие дожди. Температура ночью будет от 4 до 10 градусов тепла, днем прогнозируют от 10 до 15 градусов тепла.

В то же время в Крыму и Одесской области пригреет до 21 градуса тепла.

У вторник, 4 ноября, дожди пройдут в западной части, а также в Киевской и Черниговской областях. Температура ночью будет от 3 до 10 градусов тепла. В дневные часы ожидается от 8 до 14 градусов тепла.

В южных областях и Крыму, согласно прогнозу, температура воздуха будет в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.

У среду, 5 ноября, облачно будет в западных, центральных и южных областях, там ожидаются дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла, днем будет от 7 до 13 градусов тепла.

У четверг, 6 ноября, ночью и в первой половине дня местами возможен туман. Температура воздуха в ночные часы будет от 3 до 9 градусов тепла, днем прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла.

В южных и западных регионах местами температура будет в пределах от 13 до 18 градусов тепла.

У пятницу, 7 ноября, осадков не ожидается, погода будет комфортной. Температура ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. На юге и западе местами пригреет до 18 градусов.

Какая погода будет на выходных?

По данным синоптика, в течение выходных 8 – 9 ноября период аномально теплой и сухой погоды продолжится. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов тепла.

В то же время днем, согласно прогнозу, столбики термометров будут показывать от 10 до 16 градусов тепла. На крайнем юге и Закарпатье ожидается температура в диапазоне от 17 до 18 градусов тепла.

Когда в Украину вернется похолодание?