Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Где и когда будут дожди в Украине?

Синоптик рассказала, что в течение 4 и 5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт, который принесет для большинства областей местами небольшие умеренные дожди.

Однако с 6 ноября уже будет повышаться атмосферное давление и будет распространяться антициклональное поле на территорию Украины. Так, вторая половина недели пройдет преимущественно без осадков в большинстве регионов, только на Юге и в Крыму немножко может накрапывать дождь.

"На остальной территории будет уже даже больше прояснений", – отметила Птуха.

Погода на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра



Погода на 5 ноября / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине на 4 ноября