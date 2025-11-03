Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Бабине літо у листопаді знову йде в Україну: яка погода буде цього тижня

Де і коли будуть дощі в Україні?

Синоптикиня розповіла, що протягом 4 та 5 листопада із заходу буде переміщуватись атмосферний фронт, який принесе для більшості областей місцями невеликі помірні дощі.

Однак з 6 листопада вже буде підвищуватися атмосферний тиск і поширюватиметься антициклональне поле на територію України. Так, друга половина тижня пройде переважно без опадів у більшості регіонів, тільки на Півдні і в Криму трошки може накрапати дощ.

"На решті території буде вже навіть більше прояснень", – зазначила Птуха.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею про прогнози на листопад, зокрема, чи будуть морози, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.



Погода на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру



Погода на 5 листопада / Карта Укргідрометцентру

Дивіться також Дощі накриють частину України: в яких регіонах очікуються опади

Погода в Україні на 4 листопада