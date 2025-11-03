Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода найближчими днями?
У понеділок, 3 листопада, синоптики повідомляли про мінливу хмарність. Без опадів, лише в західних областях вдень помірний, в Карпатах місцями значний дощ. В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман.
Проте вже наступного дня, 4 листопада, у низці областей очікуються дощі.
4 листопада в Україні, крім сходу та південного сходу, 5 листопада у північних, центральних та південних областях невеликі, місцями помірні дощі,
– пояснили в Укргідрометцентрі.
Там додали, що вже 6 листопада в Україні переважно без опадів. Вночі та вранці може бути місцями туман.
Температура вночі +3…+9 градусів, 5 – 6 листопада в західних областях 0…+5 градусів; вдень +8…+13 градусів, на півдні країни до +16 градусів.
Коли в Україну прийде похолодання?
До слова, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова пояснила, що вже приблизно з 25 листопада до України прийде різке похолодання.
Мінімальна температура може доходити до – 9… – 12 градусів у нічний час. Денна температура буде близько 0 градусів.
За її словами, похолодання варто очікувати до кінця другої декади грудня. Тоді вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 7 градусів морозу, вдень очікується від 3 до 5 градусів тепла.