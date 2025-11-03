Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Подекуди накриють зливи, а місцями – туман: прогноз погоди на 3 листопада

Якою буде погода найближчими днями?

У понеділок, 3 листопада, синоптики повідомляли про мінливу хмарність. Без опадів, лише в західних областях вдень помірний, в Карпатах місцями значний дощ. В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман.

Проте вже наступного дня, 4 листопада, у низці областей очікуються дощі.

4 листопада в Україні, крім сходу та південного сходу, 5 листопада у північних, центральних та південних областях невеликі, місцями помірні дощі,

– пояснили в Укргідрометцентрі.

Там додали, що вже 6 листопада в Україні переважно без опадів. Вночі та вранці може бути місцями туман.

Температура вночі +3…+9 градусів, 5 – 6 листопада в західних областях 0…+5 градусів; вдень +8…+13 градусів, на півдні країни до +16 градусів.

Коли в Україну прийде похолодання?