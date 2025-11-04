Сильных шквалов ветра в Украине пока тоже не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какая погода будет в ближайшие дни?
Согласно предварительным данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины, в частности в восточных, южных, а также некоторых северных и центральных, в период с 4 по 5 ноября пройдут незначительные дожди.
Также синоптики предупреждают о возможном тумане утром во вторник.
Температура воздуха в ночные часы в течение следующих дней будет колебаться в диапазоне от 2 до 8 градусов тепла. Ожидается, что днем столбики термометров будут показывать от 8 до 16 градусов тепла.
В то же время отметим, что заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью "Главреду" сообщала, что уже после 5 ноября стоит ожидать сильных осадков, которые пока будут только в виде дождя.
Когда температура все же упадет?
Ранее сообщалось, что резкое похолодание в Украине должно начаться уже в конце ноября. На тот момент температура воздуха упадет примерно с 25 ноября, и скорее всего продержится до 3 декабря.
Также уже к концу осени в Украине стоит ожидать серьезный снег. Несмотря на это, пока трудно сказать, стоит ли ожидать большого снежного покрова с сугробами, поскольку температура еще будет оставаться плюсовой.
Но в ближайшую неделю, как сообщал синоптик Игорь Кибальчич, ожидается теплая и комфортная погода по всей территории Украины. В некоторых областях, в частности в южных, даже пригреет до 21 градуса тепла.