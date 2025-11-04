Сильних шквалів вітру в Україні поки теж не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде найближчими днями?

Згідно з попередніми даними Укргідрометцентру, в більшості областей України, зокрема у східних, південних, а також деяких північних і центральних, в період з 4 по 5 листопада пройдуть незначні дощі.

Також синоптики попереджають про можливий туман зранку у вівторок.

Температура повітря у нічні години протягом наступних днів коливатиметься в діапазоні від 2 до 8 градусів тепла. Очікується, що вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 16 градусів тепла.

Водночас зазначимо, що заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова в інтерв'ю "Главреду" повідомляла, що вже після 5 листопада варто очікувати сильних опадів, які поки будуть лише у вигляді дощу.

Коли температура все ж впаде?