Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую погоду ожидать 6 ноября?
По данным синоптиков, 6 ноября по всей территории Украины сохранится влияние поля высокого давления. В этот день не прогнозируют осадков.
Однако украинцев предупреждают, что ночью и утром в западных, северных и восточных областях возможен туман. Его вызовет теплый влажный воздух и слабый ветер переменных направлений.
Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, а днем ожидается от +8 до +13 градусов. На юге страны воздух прогреется до +12...+17 градусов. Синоптики отмечают, что погода будет теплой, как для ноября.
Какой будет температура в регионах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +12...+14;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +9...+11;
- Винница +10...+12;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +9...+11;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +9...+11;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +9...+11.
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Недавние погодные изменения в Украине
В Киеве утром 5 октября был плотный туман. Из-за него ухудшилась видимость на дорогах. Водителям и пешеходам предоставили советы, как обезопасить себя в такую погоду.
Синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать облачная погода с дождями и туманами. Температура будет достигать +16 градусов.
Со второй половины недели прогнозируют больше прояснений и постепенное снижение температуры. Однако, по словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи в интервью 24 Канала, морозов пока не ожидается.