Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Какая погода в Киеве 5 ноября?
Как и прогнозировали синоптики накануне, утро в столице было туманное. Видимость на дорогах была 200 – 500 метров, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Однако день в Киеве обещает быть приятным. Как отмечают корреспонденты 24 Канала, сейчас в городе тепло и идет небольшой дождь, которого согласно прогнозам днем уже не будет.
В случае тумана особенно осторожными должны быть водители и пешеходы. Автомобилям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары (при наличии) вместе с ближним светом фар. Между авто должна быть безопасная дистанция, а во время остановки водители должны включить аварийную световую сигнализацию.
Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток,
– говорится в сообщении.
К слову, 5 ноября в Киеве еще и ухудшилось состояние воздуха. На некоторых точках наблюдения появились отметки "вредно" и "опасно".
В Киеве состояние воздуха 5 ноября стало хуже / Скриншот
Какой будет погода в ближайшее время?
В Украине дожди 5 ноября прогнозируют только на Юго-Западе. На остальной территории будет сухо. В Киеве воздух прогреется до +12 градусов, а среднесуточная температура по областям будет достигать 8 – 13 градусов тепла. На Юге будет несколько теплее – до +15 градусов.
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что погода не будет меняться быстро. В ближайшее время похолоданий не ожидается, а дожди будут идти редко.
В целом в первые дни ноября в Украине ожидаются незначительные погодные изменения с преимущественно теплой погодой.