Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 5 ноября?
Синоптики прогнозируют, что ночью и днем 5 ноября в Украине пройдут небольшие дожди. Ночью осадки будут на Правобережье, а днем дождь будет лить в юго-западной части страны.
Кроме этого, влажный воздух и слабый ветер местами на юге и на крайнем западе будут способствовать образованию тумана. Ожидается, что погода в среду будет теплой, как для этой поры.
По данным синоптиков, погода будет облачной по всей территории Украины. Ветер будет дуть преимущественно с северо-востока, силой 3 – 8 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать +3...+8 градусов, на Востоке ожидается от 0 до 5 градусов тепла. Днем будет +8...+13 градусов, только на юге страны синоптики прогнозируют 15 градусов тепла.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды в Украине на 17 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в Украине в ближайшее время?
Ждать мороза в ближайшие дни не стоит, ведь хотя ночи в следующие несколько суток будут более прохладными, температура не опустится ниже нуля градусов. Дневные максимумы остаются комфортными – от 8 до 13 градусов тепла, а на Юге страны до +16.
Резкое похолодание в Украине может быть в последние недели ноября. Примерно 25 ноября синоптики прогнозируют падение температуры, прохладно будет до 3 декабря.
Но в первые дни этого месяца в Украине ожидаются незначительные погодные изменения с преимущественно теплой погодой.