Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 5 ноября?

Синоптики прогнозируют, что ночью и днем 5 ноября в Украине пройдут небольшие дожди. Ночью осадки будут на Правобережье, а днем дождь будет лить в юго-западной части страны.

Кроме этого, влажный воздух и слабый ветер местами на юге и на крайнем западе будут способствовать образованию тумана. Ожидается, что погода в среду будет теплой, как для этой поры.

По данным синоптиков, погода будет облачной по всей территории Украины. Ветер будет дуть преимущественно с северо-востока, силой 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать +3...+8 градусов, на Востоке ожидается от 0 до 5 градусов тепла. Днем будет +8...+13 градусов, только на юге страны синоптики прогнозируют 15 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.



Прогноз погоды в Украине на 17 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в ближайшее время?