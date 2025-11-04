Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Будут ли в ближайшие дни морозы?
Синоптик рассказала, что ночью 4 ноября температура составит 3 – 9 градусов тепла. Однако 5 – 6 ноября будет немного прохладнее, в частности в западных областях. Там прогнозируется 0 – 5 градусов тепла. Однако дневные максимумы остаются более комфортными – 8 – 13 градусов тепла, а на Юге страны до +16.
Начиная со второй половины недели, будет больше прояснений и выхолаживания, поэтому ночные минимумы могут достигать 1 – 7 градусов тепла. Днем, как отметила синоптик, максимум остается примерно в таких же пределах.
По ее словам, мороза в ближайшие дни не будет.
Ни, не ожидается. Разве что на высокогорье Карпат. Локально во время прояснений может быть немножко ниже нуля, но на остальной территории, где у нас большинство равнина, то будут плюсовые значения,
– сказала она.
Где и когда будут дожди в Украине?
Синоптик в интервью 24 Каналу рассказала, что в течение 4 и 5 ноября в большинстве областей следует ждать местами небольшие умеренные дожди.
Однако с 6 ноября уже будет повышаться атмосферное давление и будет распространяться антициклональное поле на территорию Украины.
Так, вторая половина недели пройдет преимущественно без осадков в большинстве регионов, только на Юге и в Крыму немножко может накрапывать дождь.