Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Будут ли в ближайшие дни морозы?

Синоптик рассказала, что ночью 4 ноября температура составит 3 – 9 градусов тепла. Однако 5 – 6 ноября будет немного прохладнее, в частности в западных областях. Там прогнозируется 0 – 5 градусов тепла. Однако дневные максимумы остаются более комфортными – 8 – 13 градусов тепла, а на Юге страны до +16.

Начиная со второй половины недели, будет больше прояснений и выхолаживания, поэтому ночные минимумы могут достигать 1 – 7 градусов тепла. Днем, как отметила синоптик, максимум остается примерно в таких же пределах.

По ее словам, мороза в ближайшие дни не будет.

Ни, не ожидается. Разве что на высокогорье Карпат. Локально во время прояснений может быть немножко ниже нуля, но на остальной территории, где у нас большинство равнина, то будут плюсовые значения,

– сказала она.

Где и когда будут дожди в Украине?