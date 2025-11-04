Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Чи будуть найближчими днями морози?

Синоптикиня розповіла, що вночі 4 листопада температура становитиме 3 – 9 градусів тепла. Однак 5 – 6 листопада буде трохи прохолодніше, зокрема у західних областях. Там прогнозується 0 – 5 градусів тепла. Однак денні максимуми залишаються більш комфортними – 8 – 13 градусів тепла, а на Півдні країни до +16.

Починаючи з другої половини тижня, буде більше прояснень і вихолодження, тому нічні мінімуми можуть сягати 1 – 7 градусів тепла. Вдень, як зазначила синоптикиня, максимум залишається приблизно в таких самих межах.

За її словами, морозу найближчими днями не буде.

Ні, не очікується. Хіба що на високогір'ї Карпат. Локально під час прояснень може бути трошки нижче нуля, але на решті території, де у нас більшість рівнина, то будуть плюсові значення,

– сказала вона.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею про прогноз на листопад, зокрема, чи чекати скоро сніг, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.

Де і коли будуть дощі в Україні?