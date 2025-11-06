Днем температура будет комфортной. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Ударят ли морозы в Украине?

Наталья Птуха рассказала, что уже со второй половины текущей недели в Украине будет наблюдаться больше прояснений и выхолаживания, из-за чего ночные минимумы несколько упадут, и будут колебаться в медах от 1 до 7 градусов тепла.

В то же время в дневные часы температура воздуха скорее всего не изменится, и составит от 8 до 13 градусов тепла, в южной части пригреет и до 16 градусов. Поэтому мороза в Украине в ближайшие дни вообще не ожидается.

Разве что на высокогорье Карпат (возможны морозы – 24 Канал). Локально во время прояснений может быть немножко ниже 0 градусов, но на остальной территории, где у нас преимущественно равнина, будут плюсовые значения,

– рассказала она.

В общем, как отметила представительница Укргидрометцентра, по состоянию на сейчас температурные показатели действительно несколько выше, чем климатическая норма для этого времени года.

