Днем температура будет комфортной. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Смотрите также Часть областей накроют осадки: в каких областях пройдут дожди
Ударят ли морозы в Украине?
Наталья Птуха рассказала, что уже со второй половины текущей недели в Украине будет наблюдаться больше прояснений и выхолаживания, из-за чего ночные минимумы несколько упадут, и будут колебаться в медах от 1 до 7 градусов тепла.
В то же время в дневные часы температура воздуха скорее всего не изменится, и составит от 8 до 13 градусов тепла, в южной части пригреет и до 16 градусов. Поэтому мороза в Украине в ближайшие дни вообще не ожидается.
Разве что на высокогорье Карпат (возможны морозы – 24 Канал). Локально во время прояснений может быть немножко ниже 0 градусов, но на остальной территории, где у нас преимущественно равнина, будут плюсовые значения,
– рассказала она.
В общем, как отметила представительница Укргидрометцентра, по состоянию на сейчас температурные показатели действительно несколько выше, чем климатическая норма для этого времени года.
Какой погоды ждать вскоре?
Ранее отмечали, что сейчас осадков в большинстве областей Украины ожидать не стоит. Облака временно отойдут, начнет появляться больше прояснений. Только в южной части и Крыму местами возможны незначительные дожди.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода до конца недели в основном будет комфортной, из-за теплых воздушных масс столбики термометров в ближайшее время будут показывать более высокую температуру воздуха.
А вот уже примерно с 25 ноября в Украину скорее всего придет резкое похолодание. Согласно предварительному прогнозу, оно продержится до как минимум 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.