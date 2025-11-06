Удень температура буде комфортною. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Чи вдарять морози в Україні?

Наталія Птуха розповіла, що вже з другої половини поточного тижня в Україні спостерігатиметься більше прояснень і вихолодження, через що нічні мінімуми дещо впадуть, і коливатимуться у медах від 1 до 7 градусів тепла.

Водночас у денні години температура повітря радше за все не зміниться, і становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у південній частині пригріє і до 16 градусів.. Тому морозу в Україні найближчими днями взагалі не очікується.

Хіба що на високогір'ї Карпат (можливі морози – 24 Канал). Локально під час прояснень може бути трошки нижче 0 градусів, але на решті території, де в нас переважно рівнина, будуть плюсові значення,

– розповіла вона.

Загалом, як наголосила представниця Укргідрометцентру, станом на зараз температурні показники дійсно дещо вищі, ніж кліматична норма для цієї пори року.

Якої погоди чекати невдовзі?