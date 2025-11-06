Удень температура буде комфортною. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Чи вдарять морози в Україні?
Наталія Птуха розповіла, що вже з другої половини поточного тижня в Україні спостерігатиметься більше прояснень і вихолодження, через що нічні мінімуми дещо впадуть, і коливатимуться у медах від 1 до 7 градусів тепла.
Водночас у денні години температура повітря радше за все не зміниться, і становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у південній частині пригріє і до 16 градусів.. Тому морозу в Україні найближчими днями взагалі не очікується.
Хіба що на високогір'ї Карпат (можливі морози – 24 Канал). Локально під час прояснень може бути трошки нижче 0 градусів, але на решті території, де в нас переважно рівнина, будуть плюсові значення,
– розповіла вона.
Загалом, як наголосила представниця Укргідрометцентру, станом на зараз температурні показники дійсно дещо вищі, ніж кліматична норма для цієї пори року.
Якої погоди чекати невдовзі?
Раніше зазначали, що наразі опадів у більшості областей України очікувати не варто. Хмари тимчасово відійдуть, почне з'являтися більше прояснень. Лише у південній частині та Криму місцями можливі незначні дощі.
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода до кінця тижня здебільшого буде комфортною, через теплі повітряні маси стовпчики термометрів найближчим часом будуть показувати вищу температуру повітря.
А от вже приблизно з 25 листопада до України радше за все прийде різке похолодання. Згідно з попереднім прогнозом, воно протримається до щонайменше 3 грудня. Вночі очікуватимуться значні морози.