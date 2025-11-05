Утім, надовго опади в Україні не затримаються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Які області накриють дощі?

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, центральні, східні, південні та деякі північні області накриють незначні, а місцями помірні дощі. Температура повітря вдень у цих регіонах коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла.

Водночас у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях опадів не очікується. Там прогнозують від 10 до 13 градусів тепла у денні години.



Прогноз погоди на 5 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Утім, вже 6 листопада опади тимчасово відійдуть. Протягом четверга синоптики прогнозують дощі лише у Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму. В інших регіонах без опадів.

Температура повітря в Україні протягом 6 листопада вночі коливатиметься в діапазоні від 4 до 9 градусів тепла. Водночас у денні години вона, згідно з прогнозом, становитиме в межах від 9 до 15 градусів тепла.



Прогноз погоди на 6 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчими днями?