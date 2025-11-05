Утім, надовго опади в Україні не затримаються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Різке похолодання чи неочікуване потепління: чи зміниться погода найближчим часом
Які області накриють дощі?
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, центральні, східні, південні та деякі північні області накриють незначні, а місцями помірні дощі. Температура повітря вдень у цих регіонах коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла.
Водночас у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях опадів не очікується. Там прогнозують від 10 до 13 градусів тепла у денні години.
Прогноз погоди на 5 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Утім, вже 6 листопада опади тимчасово відійдуть. Протягом четверга синоптики прогнозують дощі лише у Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму. В інших регіонах без опадів.
Температура повітря в Україні протягом 6 листопада вночі коливатиметься в діапазоні від 4 до 9 градусів тепла. Водночас у денні години вона, згідно з прогнозом, становитиме в межах від 9 до 15 градусів тепла.
Прогноз погоди на 6 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яка погода буде найближчими днями?
До слова, впродовж наступних кількох днів похолодання в Україні очікувати не варто. Навпаки – температура повітря залишатиметься теплою, попри незначні дощі, які пройдуть у частині областей.
Погода цього тижня здебільшого буде комфортною, через теплі повітряні маси стовпчики термометрів найближчим часом будуть показувати температуру повітря значно вищу за кліматичну норму.
Зазначимо, що наприкінці листопада, як попереджали синоптики, до України радше за все повернеться різке похолодання. Температура повітря впаде приблизно з 25 листопада, і протримається до 3 грудня.