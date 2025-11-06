Впродовж дня очікується вітер змінних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи будуть дощі в Україні найближчими днями

Яка погода буде в Україні?

За даними синоптиків, погоду по території України визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Проте вночі та вранці у північних, східних, Вінницькій областях і в Карпатському регіоні місцями можливі тумани.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду. Територія України залишатиметься в помірно-теплій повітряній масі, тож температурний фон майже не зміниться. Вночі очікується 0…+5 градусів тепла, тоді як в денні години – +8…+13 градусів.

Варто зазначити, що на півдні країни буде дещо тепліше. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +9 градусів тепла, вдень – +11…+16 градусів. У Карпатах синоптики прогнозують вночі від +1 тепла до -4 морозу, вдень – у межах +3…+8 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +9...+11;

Ужгород +12...+14;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +11...+13;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +10...+12;

Суми +9...+11;

Полтава +11...+13;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +9...+11;

Харків +10...+12.

Погода в Україні: коротко про головне