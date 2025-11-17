Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де буде похолодання?

Цього тижня у порівнянні з минулим температурні показники дещо знизяться. За даними синоптиків, у наступні 3 доби температура повітря вночі становитиме від 2 до 9 градусів тепла. У денні години буде від 8 до 16 градусів тепла.

Але вже з вівторка у частині регіонів відчується похолодання. У західних областях в період з 18 по 19 листопада прогнозують від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу у нічні години. Вдень буде лише від 0 до 6 градусів тепла.

Аналогічна ситуація, згідно з прогнозом, пошириться у середу на північні та більшість центральних областей. Також попереджають про шквали вітру, швидкістю до 20 метрів за секунду, які варто очікувати у вівторок.

