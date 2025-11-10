Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Чи чекати затяжні дощі у листопаді?

Синоптикиня пояснила, що у листопаді можливі різні синоптичні процеси, проте насамперед цьому місяцю притаманна підвищена вологість. Попри це, місячна кількість опадів усе ж здебільшого буде в межах норми.

У принципі, тут нічого незвичайного немає. І поки що те, що ми бачимо за синоптичними процесами першої декади, першої половини листопада, свідчить, що якраз-таки буде таке певне чергування,

– сказала вона.

За її словами, в період з 4 по 5 листопада в Україну перемістився атмосферний фронт, який зумовив підвищення вологості. Але вже до кінця цього тижня очікується підвищення атмосферного тиску і відсутність дощів.

"Очікуємо, що у другій декаді певні атмосферні фронти все ж таки можуть бути. Тому такий баланс в опадах упродовж цього місяця, сподіваємося, збережеться", – резюмувала Наталія Птуха.

Яким буде листопад?