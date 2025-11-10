Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Ждать ли затяжные дожди в ноябре?

Синоптик объяснила, что в ноябре возможны различные синоптические процессы, однако прежде всего этому месяцу присуща повышенная влажность. Несмотря на это, месячное количество осадков все же в основном будет в пределах нормы.

В принципе, здесь ничего необычного нет. И пока то, что мы видим по синоптическим процессам первой декады, первой половины ноября, свидетельствует, что как раз-таки будет такое определенное чередование,

– сказала она.

По ее словам, в период с 4 по 5 ноября в Украину переместился атмосферный фронт, который обусловил повышение влажности. Но уже к концу этой недели ожидается повышение атмосферного давления и отсутствие дождей.

"Ожидаем, что во второй декаде определенные атмосферные фронты все же могут быть. Поэтому такой баланс в осадках в течение этого месяца, надеемся, сохранится", – резюмировала Наталья Птуха.

Каким будет ноябрь?