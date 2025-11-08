Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Она также объяснила причину.
Будут ли в Украине сильные морозы в ноябре?
Вышеупомянутые температуры, по словам синоптика, являются самыми низкими температурными показателями, которые удалось зафиксировать в Украине в соответствующий период. Но они скорее всего являются единичными случаями.
В условиях последних десятилетий и изменений климата, повышение общей температуры как по планете, так и по каждому региону – а наш регион как раз особенно подпадает под влияние этих последних тенденций, – у нас очень маловероятны такие большие температуры, особенно в ноябре,
– объяснила она.
В то же время Наталья Птуха рассказала, что в ноябре уже можно ожидать зимние процессы, поскольку это переходный месяц. Поэтому возможна как и высокая температура, так и морозы. Но первая декада месяца будет комфортной.
Когда ждать морозы?
До конца недели погода будет характеризоваться незначительным снижением температуры в ночные часы, минимумы несколько упадут, и будут колебаться в пределах от 1 до 7 градусов тепла. Впрочем, сильных морозов ожидать не стоит.
Несмотря на это, как сообщалось ранее, уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится по меньшей мере до 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.
Кроме того, похолодание стоит ожидать уже к концу второй декады декабря. Согласно предварительному прогнозу, тогда ночью температура будет от 6 до 7 градусов мороза. В то же время днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.