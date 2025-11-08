Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Вона також пояснила причину.

Чи будуть в Україні сильні морози у листопаді?

Вищезгадані температури, за словами синоптикині, є найнижчими температурними показниками, які вдалося зафіксувати в Україні у відповідний період. Але вони радше за все є одиничними випадками.

В умовах останніх десятиріч і змін клімату, підвищення загальної температури як по планеті, так і по кожному регіону – а наш регіон якраз особливо підпадає під вплив цих останніх тенденцій, – у нас дуже малоймовірні такі великі температури, особливо в листопаді,

– пояснила вона.

Водночас Наталія Птуха розповіла, що у листопаді вже можна очікувати зимові процеси, оскільки це перехідний місяць. Тож можлива як і висока температура, так і морози. Але перша декада місяця буде комфортною.

Коли чекати морози?