Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Вона також пояснила причину.
Дивіться також Чи буде ще бабине літо цього року: синоптикиня оцінила ймовірність сильного потепління
Чи будуть в Україні сильні морози у листопаді?
Вищезгадані температури, за словами синоптикині, є найнижчими температурними показниками, які вдалося зафіксувати в Україні у відповідний період. Але вони радше за все є одиничними випадками.
В умовах останніх десятиріч і змін клімату, підвищення загальної температури як по планеті, так і по кожному регіону – а наш регіон якраз особливо підпадає під вплив цих останніх тенденцій, – у нас дуже малоймовірні такі великі температури, особливо в листопаді,
– пояснила вона.
Водночас Наталія Птуха розповіла, що у листопаді вже можна очікувати зимові процеси, оскільки це перехідний місяць. Тож можлива як і висока температура, так і морози. Але перша декада місяця буде комфортною.
Коли чекати морози?
До кінця тижня погода характеризуватиметься незначним зниженням температури у нічні години, мінімуми дещо впадуть, і коливатимуться у межах від 1 до 7 градусів тепла. Утім, сильних морозів очікувати не варто.
Попри це, як повідомлялося раніше, вже приблизно з 25 листопада до України прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається до щонайменше 3 грудня. Вночі очікуватимуться значні морози.
Крім того, похолодання варто очікувати вже до кінця другої декади грудня. Згідно з попереднім прогнозом, тоді вночі температура буде від 6 до 7 градусів морозу. Водночас вдень очікується від 3 до 5 градусів тепла.