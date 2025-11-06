Утім, сильного потепління чекати не варто. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Чи буде сильне потепління в Україні?
Синоптикиня пояснила, що підвищення температури у листопаді називати бабиним літом є не зовсім доречно, оскільки уже починається передзим'я, і хоч деякі показники вище кліматичної норми, проте це не нагадує літо.
Ті підвищення температури, які нині є, я б не наважилася називати таким терміном і взагалі б уникала його. Просто кілька днів може бути підвищення температури, антициклональний характер погоди. По суті, це і є ось ця комфортна температура,
– розповіла вона.
Водночас сильного підвищення температури очікувати не варто. За її словами, протягом цього тижня протримається така ж температура, яку ми спостерігаємо зараз, після чого можуть бути якісь зміни.
"Поки що є передумови, що там може бути певне зниження температури", – додала Наталія Птуха.
Яка погода буде до кінця тижня?
В Україні очікується підвищення атмосферного тиску і поширення антициклонального поля на територію України. У зв'язку з цим друга половина поточного тижня здебільшого минеться без дощів.
Також повідомляли, що морозу найближчими днями не буде, за винятком високогір'я Карпат. Локально під час прояснень можлива температура нижче нуля, але загалом будуть плюсові значення.
Вже починаючи з другої половини тижня буде більше прояснень і вихолодження, тому нічні мінімуми можуть сягати 1 – 7 градусів тепла. Вдень максимум залишається приблизно таким же.