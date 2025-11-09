Соответствующую информацию сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Будет ли ноябрь теплым?
Наталья Птуха объяснила, что средняя месячная температура в ноябре может превышать климатическую норму на 1,5 – 2 градуса. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, течение месяца ожидается 1,6 – 7,7 5 градуса тепла.
По ее словам, целом температура воздуха может быть как высокой, так и низкой, поскольку ноябрь является переходным месяцем. Все же в ближайшее время сильных морозов синоптики не прогнозируют, пока удерживается тепло.
Таким образом последний месяц осени будет несколько теплее своей климатической нормы. В то же время отметим, что для ноября привычной является повышенная влажность. Впрочем, отклонений в норме относительно осадков, как известно, не ожидается.
Какая погода будет до конца месяца?
Ранее сообщалось, что хоть в ноябре уже можно ожидать зимние процессы, однако лютых морозов с абсолютными минимумами от 25 до 31 градуса мороза, как было когда-то, не будет из-за изменения климата.
Также в ближайшее время в Украине ожидать сильных снегов не стоит. Разве ближе ко второй декаде или к концу месяца в Карпатах будет возможен устойчивый снежный покров, но сейчас там плюсовая температура.
В то же время сильного повышение температуры в ноябре ожидать не стоит. До конца этой недели продержится такая же температура, которую можно увидеть сейчас, после чего могут быть какие-то значительные изменения.