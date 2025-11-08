Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Смотрите также Туманы и дожди накроют часть Украины: прогноз погоды на 9 ноября
Когда в Украине будет похолодание?
По словам синоптика, определенные погодные изменения могут начаться уже со следующей недели. Сейчас есть определенные предпосылки относительно снижения температурных показателей. Впрочем, резкого похолодания ждать не стоит.
Резкого снижения температуры не видно. Если будет колебания, то пока постепенное. Это расчеты, которые есть сейчас,
– рассказала она.
Но, как отметила Наталья Птуха, такую информацию еще необходимо уточнять. Точно известно станет несколько позже. Также сейчас невозможно точно сказать, какой будет погода во второй половине ноября.
Наталья Птуха также сказала, что ноябрь является переходным местом, в котором обычно пора предзимья начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через 5 градусов в сторону понижения.
Какие погодные изменения ждать?
Также синоптик рассказала, что в ноябре уже можно ожидать зимние процессы, поскольку это переходный месяц. Поэтому возможна как и высокая температура, так и морозы. Но первая декада месяца будет комфортной.
Кроме того, ближе ко второй декаде или до завершения ноября в Карпатах будет возможен устойчивый снежный покров, но пока этого не будет. Сейчас там уже практически все растаяло и есть плюсовая температура.
Незадолго до этого предупреждали о резком похолодании, которое должно начаться уже в конце ноября, температура упадет примерно с 25 ноября. Такая погода, вероятно, продержится до 3 декабря.