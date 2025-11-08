Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Когда в Украине будет похолодание?

По словам синоптика, определенные погодные изменения могут начаться уже со следующей недели. Сейчас есть определенные предпосылки относительно снижения температурных показателей. Впрочем, резкого похолодания ждать не стоит.

Резкого снижения температуры не видно. Если будет колебания, то пока постепенное. Это расчеты, которые есть сейчас,

– рассказала она.

Но, как отметила Наталья Птуха, такую информацию еще необходимо уточнять. Точно известно станет несколько позже. Также сейчас невозможно точно сказать, какой будет погода во второй половине ноября.

Наталья Птуха также сказала, что ноябрь является переходным местом, в котором обычно пора предзимья начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через 5 градусов в сторону понижения.

Какие погодные изменения ждать?