Сильных температурных изменений в течение суток не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет 9 ноября?

По данным синоптиков, в ночные часы только на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Такие же осадки стоит ожидать на Правобережье в течение дня, в других регионах – без дождей.

На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром будет туман. Согласно обнародованной информации, ветер в основном будет южного направления, и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в южной части будет до 10 градусов тепла. Днем ожидается от 7 до 12 градусов тепла, в южных регионах пригреет до 15 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +9...+11;

Ужгород +9...+11;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +8...+10;

Сумы +7...+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +10...+12;

Запорожье +12...+14;

Донецк +12...+14;

Луганск +10...+12;

Харьков +9...+11.



Прогноз погоды в Украине на 9 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозируют синоптики?