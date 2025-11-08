Сильных температурных изменений в течение суток не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет 9 ноября?

По данным синоптиков, в ночные часы только на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Такие же осадки стоит ожидать на Правобережье в течение дня, в других регионах – без дождей.

На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром будет туман. Согласно обнародованной информации, ветер в основном будет южного направления, и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в южной части будет до 10 градусов тепла. Днем ожидается от 7 до 12 градусов тепла, в южных регионах пригреет до 15 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +9...+11;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +9...+11.

Погода на 9 ноября 2025 года
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозируют синоптики?

  • К слову, в ближайшее время в Украине ожидается теплая и комфортная погода, без сильных снегов в первой декаде ноября. Во второй декаде ноября уже возможны снижение температуры и зимние процессы.

  • Ранее сообщалось, что после 5 ноября в Украине стоит ожидать возвращения сильных дождей. Также примерно с 25 ноября упадет температура, похолодание продержится до ориентировочно 3 декабря.