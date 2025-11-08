Сильних температурних змін протягом доби не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде 9 листопада?
За даними синоптиків, у нічні години лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі. Такі ж опади варто очікувати на Правобережжі протягом дня, в інших регіонах – без дощів.
На Лівобережжі, в Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці буде туман. Згідно з оприлюдненою інформацією, вітер здебільшого буде південного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, у південній частині буде до 10 градусів тепла. Вдень очікується від 7 до 12 градусів тепла, у південних регіонах пригріє до 15 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +9...+11;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +9...+11;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +9...+11.
Прогноз погоди в Україні на 9 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що прогнозують синоптики?
До слова, найближчим часом в Україні очікується тепла та комфортна погода, без сильних снігів у першій декаді листопада. У другій декаді листопада вже можливі зниження температури та зимові процеси.
Раніше повідомлялося, що після 5 листопада в Україні варто очікувати повернення сильних дощів. Також приблизно з 25 листопада впаде температура, похолодання протримається до орієнтовно 3 грудня.