Відповідну інформацію повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Коли в Україну прийде похолодання і зниження температури

Чи буде листопад теплим?

Наталія Птуха пояснила, що середня місячна температура у листопаді може перевищувати кліматичну норму на 1,5 – 2 градуси. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, протягом місяця очікується 1,6 – 7,5 градуса тепла.

За її словами, загалом температура повітря може бути як високою, так і низькою, оскільки листопад є перехідним місяцем. Все ж найближчим часом сильних морозів синоптики не прогнозують, поки утримується тепло.

Таким чином останній місяць осені буде дещо теплішим за свою кліматичну норму. Водночас зазначимо, що для листопада звичною є підвищена вологість. Утім, відхилень у нормі стосовно опадів, як відомо, не очікується.

Яка погода буде до кінця місяця?