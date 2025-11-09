Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Когда в Украину придет похолодание и снижение температуры
Какой будет погода 10 ноября?
Укргидрометцентр сообщает о незначительных дождях в течение суток. В западных и южных регионах осадки пройдут местами. А в ночные часы в южных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди.
По данным синоптиков, ночью и утром в Украине также будет туман, но за исключением северных областей. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла. В западной части столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла., а в южных областях от 7 до 12 градусов тепла.
В то же время в дневные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов тепла. В южной части страны, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается в пределах от 11 до 16 градусов тепла.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +8...+10;
- Житомир +7...+10;
- Винница +10...+12;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +17...+19;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +11...+3;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +9...+11.
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ждать вскоре?
- Погода пока остается комфортно теплой, с незначительными колебаниями. В целом ноябрь скорее всего будет теплее, чем должен был бы быть. Впрочем, сильного повышения температуры не будет.
- В то же время определенные погодные изменения могут начаться уже в ближайшее время. Сейчас есть определенные предпосылки относительно снижения температурных показателей. Но резкого похолодания также ждать не стоит.