Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 10 ноября?

Укргидрометцентр сообщает о незначительных дождях в течение суток. В западных и южных регионах осадки пройдут местами. А в ночные часы в южных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди.

По данным синоптиков, ночью и утром в Украине также будет туман, но за исключением северных областей. Ветер в основном будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла. В западной части столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла., а в южных областях от 7 до 12 градусов тепла.

В то же время в дневные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов тепла. В южной части страны, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается в пределах от 11 до 16 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +8...+10;
  • Житомир +7...+10;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +17...+19;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +11...+3;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +9...+11.

Погода на понедельник 10 ноября
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать вскоре?

  • Погода пока остается комфортно теплой, с незначительными колебаниями. В целом ноябрь скорее всего будет теплее, чем должен был бы быть. Впрочем, сильного повышения температуры не будет.
  • В то же время определенные погодные изменения могут начаться уже в ближайшее время. Сейчас есть определенные предпосылки относительно снижения температурных показателей. Но резкого похолодания также ждать не стоит.