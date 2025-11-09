Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 10 листопада?

Укргідрометцентр повідомляє про незначні дощі протягом доби. У західних та південних регіонах опади пройдуть місцями. А у нічні години в південних та більшості центральних областей очікуються помірні дощі.

За даними синоптиків, уночі та вранці в Україні також буде туман, але за винятком північних областей. Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. У західній частині стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла., а у південних областях від 7 до 12 градусів тепла.

Водночас у денні години температура повітря коливатиметься у діапазоні від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині країни, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується в межах від 11 до 16 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +8...+10;
  • Житомир +7...+10;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +17...+19;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +11...+3;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +9...+11.

Погода на понеділок 10 листопада
Прогноз погоди в Україні на 10 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати невдовзі?

  • Погода наразі залишається комфортно теплою, з незначними коливаннями. Загалом листопад радше за все буде теплішим, ніж мав би бути. Утім, сильного підвищення температури не буде.
  • Водночас певні погодні зміни можуть розпочатися вже найближчим часом. Наразі є певні передумови стосовно зниження температурних показників. Але різкого похолодання також чекати не варто.