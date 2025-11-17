Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Где будет похолодание?
На этой неделе по сравнению с прошлой температурные показатели несколько снизятся. По данным синоптиков, в следующие 3 суток температура воздуха ночью составит от 2 до 9 градусов тепла. В дневные часы будет от 8 до 16 градусов тепла.
Но уже со вторника в части регионов почувствуется похолодание. В западных областях в период с 18 по 19 ноября прогнозируют от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза в ночные часы. Днем будет лишь от 0 до 6 градусов тепла.
Аналогичная ситуация, согласно прогнозу, распространится в среду на северные и большинство центральных областей. Также предупреждают о шквалах ветра, скоростью до 20 метров в секунду, которые стоит ожидать во вторник.
Что прогнозировали ранее?
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине в течение ближайшей недели будет неустойчивой. Из-за более активных атмосферных процессов ожидаются колебания температуры и значительные дожди.
В общем, как отмечали метеорологи ранее, ноябрь в Украине будет характеризоваться повышенной влажностью. В то же время количество осадков в этот период, как ожидается, не будет превышать нормы.
Также сообщали, что до конца осени стоит ожидать серьезный снег. Но пока трудно сказать, стоит ли ожидать большого снежного покрова с сугробами, поскольку температура еще будет плюсовой.