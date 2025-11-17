Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где будет похолодание?

На этой неделе по сравнению с прошлой температурные показатели несколько снизятся. По данным синоптиков, в следующие 3 суток температура воздуха ночью составит от 2 до 9 градусов тепла. В дневные часы будет от 8 до 16 градусов тепла.

Но уже со вторника в части регионов почувствуется похолодание. В западных областях в период с 18 по 19 ноября прогнозируют от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза в ночные часы. Днем будет лишь от 0 до 6 градусов тепла.

Аналогичная ситуация, согласно прогнозу, распространится в среду на северные и большинство центральных областей. Также предупреждают о шквалах ветра, скоростью до 20 метров в секунду, которые стоит ожидать во вторник.

