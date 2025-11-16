Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Чи буде сніг найближчим часом?

Синоптики повідомляли, що 16 листопада у нічні години на північному сході пройдуть незначні дощі та мокрий сніг. Згідно з прогнозом, вже 17 та 18 листопада по Україні очікуються лише невеликі та помірні дощі.

Але вже у вівторок мокрий сніг повернеться. Так, 18 листопада подібні опади прогнозують для західних областей. Утім, зазначимо, що наразі про сильний сніг або сталий покрив не йдеться, таких опадів поки не очікують.

Зауважимо також, що протягом 17 листопада у західних регіонах та впродовж 18 листопада по Україні, за даними фахівців, очікуються сильні пориви вітру, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Чи випаде сильний сніг у листопаді?