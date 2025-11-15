Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи можлива цього року рання зима: що каже синоптикиня

Коли впаде температура?

Згідно з прогнозом, протягом найближчих діб температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла, у південній частині подекуди буде до 11 градусів тепла. Вдень прогнозують від 8 до 13 градусів тепла.

Синоптики повідомляють, що вдень 15 листопада на Прикарпатті та в Одеській області очікується від 11 до 17 градусів тепла. Такі ж температури очікуються у денні години у південних регіонах в період з 16 по 17 листопада.

Але у неділю, 16 листопада, в північній частині очікується зниження температури. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу. Вдень очікується від 3 до 8 градусів тепла.

Де чекати сильний вітер?

Також синоптики попереджають, що протягом 15 листопада в Карпатах, більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях варто очікувати шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Крім того, зазначимо, що протягом суботи та неділі вночі та вранці на півдні та південному сході очікуються тумани.

Коли чекати серйозних морозів?