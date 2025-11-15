Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Когда упадет температура?

Согласно прогнозу, в течение ближайших суток температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла, в южной части местами будет до 11 градусов тепла. Днем прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла.

Синоптики сообщают, что днем 15 ноября на Прикарпатье и в Одесской области ожидается от 11 до 17 градусов тепла. Такие же температуры ожидаются в дневные часы в южных регионах в период с 16 по 17 ноября.

Но в воскресенье, 16 ноября, в северной части ожидается снижение температуры. В ночные часы столбики термометров будут показывать от 0 до 5 градусов мороза. Днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла.

Где ждать сильный ветер?

Также синоптики предупреждают, что в течение 15 ноября в Карпатах, большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях стоит ожидать шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Кроме того, отметим, что в течение субботы и воскресенья ночью и утром на юге и юго-востоке ожидаются туманы.

Когда ждать серьезных морозов?