Такую информацию сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Возможна ли ранняя зима?
Отвечая на вопрос о возможности ранней зимы, она отметила культуру потребления метаинформации, отметив, что осадки в виде снега в Карпатах в октябре или ноябре является нормальным явлением.
Но, по ее словам, это не означает, что в Украине уже началась зима.
Он (снег – 24 Канал) может выпасть, а потом буквально за день растаять, и уже его не будет. Но это фото со снегом будут форсить по медиа целую неделю и рассказывать, что у нас уже зима. Это довольно примитивное освещение метеорологических процессов,
– заявила Наталья Птуха.
В общем трудно спрогнозировать, когда именно начнется зима и будет ли она ранней, поскольку прогнозы, на которые надо ориентироваться, это 5 – 10 дней и, как отмечает Наталья Птуха, стоит ежедневно смотреть их обновления.
"В дальнейшем гадать о каких-то месячных, сезонных прогнозах, то здесь важно понимать, что если где-то кто-то что-то говорит, то это достаточно субъективно и может быть с точностью до наоборот", – объяснила эксперт.
Будут ли в Украине сильные морозы?
Ранее уже сообщали, что в ближайшее время в Украине ожидать сильных снегов не стоит. Впрочем, в дальнейшем в ноябре уже возможны зимние процессы. Все зависит от температурных показателей на тот момент.
К слову, хоть когда-то в Украине в ноябре фиксировали сильные морозы и иногда минимумы были от 25 до 31 градуса мороза, но в этом году таких температур скорее всего не будет. Это были единичные случаи.
Отметим, в Украине обычно бывают приливы арктического холода, однако неправильно называть это арктической зимой, о чем пишут в некоторых медиа. Такого понятия для наших территорий не существует в целом.