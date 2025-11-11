Сейчас даже невозможно точно сказать, какой именно будет температура зимой. Такую информацию сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Будет ли арктическая зима в Украине?

Синоптик отметила, что в Украине обычно каждый год бывают приливы арктического холода, однако неправильно называть это арктической зимой. По ее словам, такого понятия для наших территорий не существует в целом.

Это чисто кто-то себе придумал: скорее всего, имелось в виду, что действительно возможны заливы арктического воздуха из северных широт. Однако такие процессы почти ежегодно у нас происходят. В условиях последних десятилетий они становятся немножечко меньше по своей продолжительности,

– объяснила она.

Но, как отметила Наталья Птуха, интенсивность подобного проникновения арктического воздуха зависит от года и конкретной синоптической ситуации. Расположение Украины, по ее словам, позволяет различные синоптические процессы.

"Во время зимнего периода эти процессы как раз-таки чаще всего чередуются между собой. Например, очень часто нет такого устойчивого снежного покрова, он более эпизодически появляется, поэтому за несколько дней могут образоваться и сугробы, и все такое, а потом быстренько растаять", – добавила она.

Также представитель Укргидрометцентра, комментируя сообщения относительно арктических зим в Украине, призвала не обращать внимания на громкие заголовки, которые демонстрируют "сомнительную информацию от непонятных экспертов".

Какие тенденции есть относительно зимы?