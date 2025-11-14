Таку інформацію повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Чи можлива рання зима?

Відповідаючи на запитання стосовно можливості ранньої зими, вона наголосила на культурі споживання метаінформації, зазначивши, що опади у вигляді снігу у Карпатах у жовтні чи листопаді є нормальним явищем.

Але, за її словами, це не означає, що в Україні вже почалася зима.

Він (сніг – 24 Канал) може випасти, а тоді буквально за день розтанути, і вже його не буде. Але це фото зі снігом будуть форсити по медіа цілий тиждень і розказувати, що в нас уже зима. Це досить примітивне висвітлення метеорологічних процесів,

– заявила Наталія Птуха.

Загалом важко спрогнозувати, коли саме почнеться зима й чи буде вона ранньою, оскільки прогнози, на які треба орієнтуватися, це 5 – 10 днів і, як наголошує Наталія Птуха, варто щоденно дивитися їх оновлення.

"Надалі гадати про якісь місячні, сезонні прогнози, то тут важливо розуміти, що якщо десь хтось щось говорить, то це досить суб'єктивно й може бути з точністю до навпаки", – пояснила експертка.

Чи будуть в України сильні морози?