Таку інформацію повідомила керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Коли може знизитися температура?

Метеорологиня розповіла, що вже орієнтовно через 3 доби в Україні знизяться нічні мінімуми. За її словами, до кінця тижня на півночі та сході температура повітря у нічні години впаде і буде від 1 до 6 градусів тепла.

Водночас максимальні показники, згідно з прогнозом, коливатимуться у межах від 7 до 12 градусів на території усіх областей. Також є попередня інформація про зниження температури, що буде вже після 15 листопада.

Але це 50 на 50. Одна модель дає зниження, інша – не дає зниження… Якщо там відбудеться зниження, на початку наступного тижня, то там в неділю, наприклад, і в суботу вже можуть бути опади у вигляді мокрого снігу. Принаймні вночі, по півночі країни,

– уточнила Наталія Голеня.

Що прогнозували синоптики раніше?