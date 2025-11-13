Такую информацию сообщила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Когда может снизиться температура?
Метеоролог рассказала, что уже ориентировочно через 3 суток в Украине снизятся ночные минимумы. По ее словам, до конца недели на севере и востоке температура воздуха в ночные часы упадет и будет от 1 до 6 градусов тепла.
В то же время максимальные показатели, согласно прогнозу, будут колебаться в пределах от 7 до 12 градусов на территории всех областей. Также есть предварительная информация о снижении температуры, что будет уже после 15 ноября.
Но это 50 на 50. Одна модель дает снижение, другая – не дает снижения... Если там произойдет снижение, в начале следующей недели, то там в воскресенье, например, и в субботу уже могут быть осадки в виде мокрого снега. По крайней мере ночью, по северу страны,
– уточнила Наталья Голеня.
Что прогнозировали синоптики ранее?
Ранее сообщалось, что уже приблизительно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится до по меньшей мере 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.
В то же время сильных морозов до 31 градуса, как фиксировали когда-то в предыдущие годы, в ноябре ждать не стоит. Но в течение ноября уже можно ожидать зимние процессы, поскольку это переходный месяц.
Укргидрометцентр в предыдущем прогнозе на ноябрь в 2025 году указывал, что средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы, в восточных областях – в норме.