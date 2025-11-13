Такую информацию сообщила руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Смотрите также Будет ли еще сильное потепление в ноябре или же придут морозы, снег и ранняя зима: интервью о погоде в Украине

Когда может снизиться температура?

Метеоролог рассказала, что уже ориентировочно через 3 суток в Украине снизятся ночные минимумы. По ее словам, до конца недели на севере и востоке температура воздуха в ночные часы упадет и будет от 1 до 6 градусов тепла.

В то же время максимальные показатели, согласно прогнозу, будут колебаться в пределах от 7 до 12 градусов на территории всех областей. Также есть предварительная информация о снижении температуры, что будет уже после 15 ноября.

Но это 50 на 50. Одна модель дает снижение, другая – не дает снижения... Если там произойдет снижение, в начале следующей недели, то там в воскресенье, например, и в субботу уже могут быть осадки в виде мокрого снега. По крайней мере ночью, по северу страны,

– уточнила Наталья Голеня.

Что прогнозировали синоптики ранее?