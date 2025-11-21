Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Синоптикиня розповіла, де в Україні випаде сніг і чи повернеться тепло найближчим часом

Де вдарять морози в Україні?

Синоптики повідомляють, що найближчими днями в Україні температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 11 градусів тепла, залежно від регіону, вдень подекуди прогнозують від 13 до 19 градусів тепла.

Своєю чергою у Криму повітря прогріється до 21 градуса. Водночас у північних та Вінницькій областях у нічні години очікується від 1 до 6 градусів тепла. Вдень показники там становитимуть від 5 до 10 градусів тепла.

Водночас у західних областях температура у нічні години впаде і становитиме від 1 градуса тепла до 1 градуса морозу. Вдень у цих регіонах також будуть морози, температура буде від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла.



Прогноз погоди в Україні на 22 листопада 2025 року / Укргідрометцентр

У неділю, 23 листопада, очікується від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу у нічні години, залежно від області. Вдень стовпчики термометрів, згідно з прогнозом, показуватимуть від 1 до 7 градусів тепла.

У західних областях температура повітря подекуди знизиться до 3 градусів морозу.



Прогноз погоди в Україні на 23 листопада 2025 року / Укргідрометцентр

Яку погоду чекати на початку грудня?