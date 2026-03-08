Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Яке значення мають дії росіян?

OSINT-аналітики повідомили, що російське командування нещодавно перекинуло підрозділи 68-го армійського корпусу, зокрема 39-ту окрему мотострілецьку бригаду та 1472-й мотострілецький полк, із районів поблизу Покровська та Добропілля в Донецькій області на напрямок Гуляйполя.

За даними ISW, дії росіян, ймовірно, частково пов'язані з необхідністю реагувати на нещодавні успіхи українських сил у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ворог раніше вже застосовував подібну тактику: російське командування неодноразово перекидало "відносно елітні" підрозділи на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки. Зокрема, такі переміщення фіксували під час бойових дій на Курському напрямку в серпні 2024 року, а також у районі Добропілля у вересні 2025 року.

Контратаки України в Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також перекидання російських військ на південь можуть ускладнити плани Росії щодо очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року на так званий "Пояс фортець",

– додали аналітики.

Необхідність одночасно реагувати на різні пріоритети на фронті також свідчить про те, що захоплення Покровська та Мирнограда не дозволило російським силам зосередити війська для наступу, як цього очікував Кремль.

Де ЗСУ мають успіхи?