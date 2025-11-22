Зокрема ІІ рівень небезпеки – помаранчевий – оголосили у Львові ввечері 22 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закарпатську ОВА, Львівську міську раду та телеграм-канали.
Де очікуються снігопади?
У Львові оголосили штормове попередження через значні опади мокрого снігу та хуртовини вночі 22 листопада та 23 листопада.
Увечері 22 листопада у Львові діятиме ІІ – помаранчевий – рівень небезпеки. У неділю – 1 рівень небезпеки – жовтий.
Окрім хуртовини, очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
Вночі та вранці 23 листопада значні опади очікуються на Закарпатті, зокрема в Ужгороді. Синоптики прогнозують дощ, мокрий сніг, а в горах – сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця, подекуди – ожеледь. У високогір’ї також можуть бути пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду та хуртовини.
В області оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.
Заступник голови ОВА Ростислав Пріцак повідомив, що такі умови можуть спричинити перебої зі світлом та звʼязком, ускладнений рух транспорту, труднощі в роботі комунальних служб та ризики для туристично-рекреаційної сфери.
Водіїв та пішоходів закликають бути обережними на дорогах. Автомобілям потрібно тримати увімкненими фари та тримати дистанцію з іншими транспортними засобами. Пішоходам вказують обережно переходити дорогу та використовувати світловідбивні елементи – стрічки, наклейки тощо.
У Тернопільській області очікуються дощ, мокрий сніг, слабка ожеледь, туман і налипання мокрого снігу. Особливо інтенсивними опади можуть бути вночі.
Якою буде погода 23 листопада?
23 листопада у Західній Україні очікується мокрий сніг, ожеледь, та температура від -3 до +2 градусів.
Уночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман. Температура вночі +4…+9, вдень +11…+16, у північних областях вночі 0…+5, вдень +3…+8. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5 – 10 метрів за секунду.