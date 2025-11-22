Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яку погоду чекати 23 листопада?

Синоптики пояснили, що в неділю в Україні буде хмарно.

У західних областях помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла,

– написали в Укргідрометцентрі.

Там пояснили, що на решті територій, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, а у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом.

Уночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман. Температура вночі +4…+9, вдень +11…+16, у північних областях вночі 0…+5, вдень +3…+8. Вітер північно-східний з переходом на південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +5...+7;

Ужгород -1...+1;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ -1...+1;

Тернопіль -1...+1;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк -1...+1;

Рівне -1...+1;

Житомир +2...+4;

Вінниця +2...+4;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +5...+7;

Суми +7...+9;

Полтава +11...+13;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +12...+14;

Харків +13...+15.

Прогноз погоди на 23 листопада / Карта Укргідрометцентру

