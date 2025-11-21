Зокрема він встиг вкрити автівки місцевих мешканців. Про зимову погоду у Львові розповідає 24 Канал.
До теми Туман, мокрий сніг та хуртовини: на Львівщині очікується значне погіршення погоди
Що відомо про перший львівський сніг?
Надвечір 21 листопада місто накрили опади, що подекуди падали у вигляді снігу. Попри те, що здебільшого перші сніжинки танули в повітрі, ще не долітаючи до землі, поверхні все ж встигли вкритися тонким шаром снігу.
Дивіться кадри засніженого Львова / Відео 24 Каналу
Часом сніг переходив у дощ, однак це не заважало мешканцям Львова фільмувати перші прояви зими в місті.
Перший снігопад у Львові / Відео 24 Каналу
До речі, синоптики попереджали, що у Львівській області очікується погіршення погодних умов 21 – 23 листопада через проходження атмосферних фронтів із південного заходу. Йшлося й про те, що саме 21 листопада дощ поступово зміниться мокрим снігом та снігом.
Де ще вже падав перший сніг?
Ніч на 19 листопада принесла на Одещину справжню зимову погоду. У низці районів області сніг випав уперше цього сезону, утворивши білий покрив. Перший сніг також зафіксували в Полтаві.
А вночі на 18 листопада засніжило на Прикарпатті й у Буковелі. У соцмережах поширювали відео, на яких видно снігопад у різних куточках регіону.