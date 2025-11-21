В частности он успел покрыть машины местных жителей. О зимней погоде во Львове рассказывает 24 Канал.

К теме Туман, мокрый снег и метели: на Львовщине ожидается значительное ухудшение погоды

Что известно о первом львовском снеге?

К вечеру 21 ноября город накрыли осадки, что кое-где падали в виде снега. Несмотря на то, что в основном первые снежинки таяли в воздухе, еще не долетая до земли, поверхности все же успели покрыться тонким слоем снега.

Смотрите кадры заснеженного Львова / Видео 24 Канала

Иногда снег переходил в дождь, однако это не мешало жителям Львова снимать первые проявления зимы в городе.

Первый снегопад во Львове / Видео 24 Канала

Кстати, синоптики предупреждали, что во Львовской области ожидается ухудшение погодных условий 21 – 23 ноября из-за прохождения атмосферных фронтов с юго-запада. Речь шла и о том, что именно 21 ноября дождь постепенно сменится мокрым снегом и снегом.

Где еще уже падал первый снег?