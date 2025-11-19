Местные жители уже успели поделиться видео заснеженных улиц и дворов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
Смотрите также Зима уже близко: во Львове, Буковеле и на Прикарпатье выпал снег
Как зима наведалась на юг Украины?
В городе Балта первый снег выпал еще в ночь на среду. Улицы покрылись тонким, но равномерным слоем белого снега. Температура воздуха держалась в пределах +1.
Снег также выпал в Подольске, покрыв крыши домов и городские дороги.
Для Одесской области такая ранняя зима – явление редкое, ведь обычно холодный сезон начинается позже, а температура остается относительно мягкой.
Снег в Одесской области: смотрите видео
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни воздух продолжит охлаждаться, а на юге возможны ночные заморозки. Водителям и пешеходам советуют быть осторожными: первый снег делает дороги скользкими, а ночные и вечерние заморозки могут создавать дополнительную опасность.
Первый снег также выпал в Полтаве.
Снег в Полтаве
Первый снег выпал на Львовщине
На приграничье Львовской области зафиксировано снижение температуры и заснежение территории.
В ГПСУ отметили, что находиться на границе стоит только с соблюдением определенных правил. Также призвали не нарушать границу.