Місцеві жителі вже встигли поділитися відео засніжених вулиць і дворів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Як зима навідалася на південь України?

У місті Балта перший сніг випав ще в ніч на середу. Вулиці вкрилися тонким, але рівномірним шаром білого снігу. Температура повітря трималася в межах +1.

Сніг також випав у Подільську, покривши дахи будинків і міські дороги.

Для Одещини така рання зима – явище рідкісне, адже зазвичай холодний сезон починається пізніше, а температура залишається відносно м’якою.

Синоптики попереджають, що найближчими днями повітря продовжить охолоджуватися, а на півдні можливі нічні заморозки. Водіям та пішоходам радять бути обережними: перший сніг робить дороги слизькими, а нічні і вечірні заморозки можуть створювати додаткову небезпеку.

Перший сніг також випав у Полтаві.

Перший сніг випав на Львівщині